«Маленькие члены семьи» путина – это не только внуки

Это ещё и сыновья от Алины Кабаевой – Иван (2015) и Владимир (2019).

Они редко видят родителей и живут в изоляции в резиденциях под круглосуточным присмотром няней, гувернёров и профессиональных тренеров.

Это самые засекреченные дети в россии.

Их нельзя найти в базах данных: у них есть документы прикрытия.

Их настоящие даты рождения знают только ближайшие родственники.

Рядом с детьми всё время охранники из ФСО.

Никто из персонала не рискует даже спорить с детьми, поэтому они растут, осознавая свою исключительность.

Любой их каприз выполняется, а к резиденциям они относятся как к личным владениям.

путин – единственный, кто может строго поговорить с мальчиками, и чьи наказания они воспринимают всерьёз.

Да, похоже путин сделал всё для того, чтобы миру пришлось выдержать ещё одного Владимира путина.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/12090

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