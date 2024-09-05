«Маленькие члены семьи» путина – это не только внуки
Это ещё и сыновья от Алины Кабаевой – Иван (2015) и Владимир (2019).
Они редко видят родителей и живут в изоляции в резиденциях под круглосуточным присмотром няней, гувернёров и профессиональных тренеров.
Это самые засекреченные дети в россии.
Их нельзя найти в базах данных: у них есть документы прикрытия.
Их настоящие даты рождения знают только ближайшие родственники.
Рядом с детьми всё время охранники из ФСО.
Никто из персонала не рискует даже спорить с детьми, поэтому они растут, осознавая свою исключительность.
Любой их каприз выполняется, а к резиденциям они относятся как к личным владениям.
путин – единственный, кто может строго поговорить с мальчиками, и чьи наказания они воспринимают всерьёз.
Да, похоже путин сделал всё для того, чтобы миру пришлось выдержать ещё одного Владимира путина.
Джерело: https://t.me/slvn_pomet/12090