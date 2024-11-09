"Морозильна" стратегія на роки: швидке завершення війни від Трампа обростає деталями

Світ неправильно витлумачив слова Трампа про «завершення війни за 24 години»: лідер республіканців говорив про банальну заморозку, тоді як насправді Україна може перебувати в стані війни з мордором ще не один рік, подібно до пріснопамʼятної АТО.

▶ ️Намір новообраного 47-го президента США Дональда Трампа «швидко завершити війну» поступово обростає контурами. От The Wall Street Journal ділиться найсвіжішими даними з виборчого штабу.

● Йдеться про заморозку активних бойових дій, навіть ціною значних поступок Києва. У планах — подарувати московитам 20% окупованих територій і забанити спроби Києва вступити в НАТО: за однією з версій — років на 20, в іншій — безстроково.

● Джерела натякають, що Трамп може заблокувати й інтеграцію України до інших «союзних інститутів», фактично - ЄС.

● Після заморозки по лінії фронту пропонується встановити між Силами Оборони й окупантами демілітаризовану зону протяжність 1287 км, але не зрозуміло, хто її контролюватиме.

● В обмін на це Україна збереже свою незалежність.

● Формально, у Трампа є лише один інструмент - постачання зброї. Для тиску на Київ він зупинить постачання зброї, для дратування москви, навпаки, відкриє ЗСУ безлімітний доступ до американських арсеналів.

▶ Однак війна — не президентський лімузин, який можна зупинити одномоментно, адже в агресора й оборонців зовсім не співставні відчуття справедливості.

● Якою б складною не була ситуація, влада України не підписуватиме акт часткової капітуляції, — про зречення від пʼятої частини своїх територій чи, наприклад, скорочення чисельності ЗСУ, як це мариться московитам. В політиці такі задачі трансформуються в затяжний, багаторічний переговорний процес, де фінальні рішення доведеться підписуватися уже наступним поколінням політиків. Щось на кшталт цього планувалося закласти в Стамбульські угоди, де Донбас та Крим отримували особливий статус на роки, доки хтось колись і десь його уточнить.

● В «плані заморозки» ні слова про гарантії безпеки Україні, котрі намагається отримати Київ, і формулюванням яких опікувалися наші європейські партнери. Відсутність безпекових запобіжників — загроза нової агресії мордору проти України. Вже зрозуміло, що Трамп не збирається надати сильні гарантії Києву — ні членства в НАТО, ні статус головного партнера Альянсу, відтак Брюсселю та Києву знадобиться час для формування локальної безпекової угоди. Раз заговорив про цю тему, то додам, що вона можлива за участі Великобританії, Польщі, країн Балтії, можливо — Франції. З погляду сьогодення — це максимум, на що можна розраховувати.

● Бункерний теж додасть клопотів Трампу, розкатавши свою хотілку. Якщо Вашингтон повністю задовільнить москву, то господар кремля виглядатиме переможцем, а новий очільник Білого Дому — лузером, що підіграв темним силам. Це ще одна причина, чому Білому Дому знадобиться "морозитися" тривалий час: аби мати час для устаканення взаємин з бункерним.

▶ ️Іншими словами, "морозильна дипломатія" від Трампа має на меті зняти гарячу фазу війни, доручивши найспекотніші бої дипломатам. Спершу сторони домовляться про припинення обстрілів цивільної інфраструктури, обміняються полоненими, а там, дивись, зʼявиться американський ультиматум про розведення військ.

А далі!? Далі подивимося.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/1054

Новости портала «Весь Харьков»