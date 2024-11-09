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Про що брехав путін під час цьогорічного виступу на валдаї

Про що брехав путін під час цьогорічного виступу на валдаї

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Під час промови на засіданні валдайського клубу путін котре повторив основні наративи про боротьбу за «справедливий світопорядок» і «західний гегемонізм», нагадав своє трактування причин війни в Україні, звинувативши в ній НАТО.

Також кремлівський диктатор ніс іншу взаємосуперечливу маячню:

– «росія не сприймає західну цивілізацію як ворога». І це в той час, коли кисельов ще 30 вересня осипав Лондон ядерним попелом, медведєв це робить ледь не щоранку, а караганов взагалі тупцює під «сходами ядерної ескалації»;

– «створення платіжної системи «мир» – безумовний успіх». І водночас визнає, що «вона не може повноцінно розвиватися через санкції Заходу та інші штучні перешкоди»;

– «модель однієї країни не повинна братися як універсальна і нав’язуватися іншим», але потім переконує, що «конфлікт росії та України дозволив США домогтися зміцнення своєї провідної ролі для країн Європи».

Це лише вчергове підкреслює, що його світовий біполярний розлад, про який всі дізналися у Мюнхені у 2007-му, за цей час лише посилився.

Джерело: https://t.me/spravdi/42771

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