Вы не поверите, но путин опять рассказывал, как его на-ду-ли

Оказывается, россия признавала границы Украины, учитывая её нейтральный статус. И о вступлении в НАТО с Украиной никто не договаривался.

Он действительно считает, что нигде не нарушал международное право.

Он действительно считает, что имеет право диктовать соседней стране путь развития.

Он действительно считает, что имеет какое-то отношение к суверенитету и независимости Украины.

И да, он действительно считает, что происходящим в Украине руководят США. Они же и приказали войти в Курскую область и не уходить оттуда до выборов.

Единственное, что НЕ считает путин – что ему давно пора рассказывать свои мысли санитарам.

Идеи, которые предлагают российские чиновники:

- взорвать ядерную бомбу на территории россии;

- запретить чайлдфри;

- запретить ЛГБТ;

- запретить квадроберов;

- заставить рожать в 18 лет;

- запретить в школах теорию Дарвина;

- научить школьников стрелять;

- платить за рождение детей от участника СВО;

- штрафовать за склонение к абортам;

- отправить в армию больных и инвалидов;

- реализовывать в компаниях план по рождаемости;

- прятать от детей презервативы;

- запретить мигрантам привозить семьи в россию.

Президент этой страны заявил, что не хочет, чтобы россия возвращалась на тот путь, которым шла до 2022 года. А вот это, видимо, и есть новый верный курс.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/12908

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