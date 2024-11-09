Вы не поверите, но путин опять рассказывал, как его на-ду-ли
Оказывается, россия признавала границы Украины, учитывая её нейтральный статус. И о вступлении в НАТО с Украиной никто не договаривался.
Он действительно считает, что нигде не нарушал международное право.
Он действительно считает, что имеет право диктовать соседней стране путь развития.
Он действительно считает, что имеет какое-то отношение к суверенитету и независимости Украины.
И да, он действительно считает, что происходящим в Украине руководят США. Они же и приказали войти в Курскую область и не уходить оттуда до выборов.
Единственное, что НЕ считает путин – что ему давно пора рассказывать свои мысли санитарам.
Идеи, которые предлагают российские чиновники:
- взорвать ядерную бомбу на территории россии;
- запретить чайлдфри;
- запретить ЛГБТ;
- запретить квадроберов;
- заставить рожать в 18 лет;
- запретить в школах теорию Дарвина;
- научить школьников стрелять;
- платить за рождение детей от участника СВО;
- штрафовать за склонение к абортам;
- отправить в армию больных и инвалидов;
- реализовывать в компаниях план по рождаемости;
- прятать от детей презервативы;
- запретить мигрантам привозить семьи в россию.
Президент этой страны заявил, что не хочет, чтобы россия возвращалась на тот путь, которым шла до 2022 года. А вот это, видимо, и есть новый верный курс.
Джерело: https://t.me/slvn_pomet/12908