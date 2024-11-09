Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:24
Просмотров: 133

Вы не поверите, но путин опять рассказывал, как его на-ду-ли

Вы не поверите, но путин опять рассказывал, как его на-ду-ли

Оказывается, россия признавала границы Украины, учитывая её нейтральный статус. И о вступлении в НАТО с Украиной никто не договаривался.

Он действительно считает, что нигде не нарушал международное право.

Он действительно считает, что имеет право диктовать соседней стране путь развития.

Он действительно считает, что имеет какое-то отношение к суверенитету и независимости Украины.

И да, он действительно считает, что происходящим в Украине руководят США. Они же и приказали войти в Курскую область и не уходить оттуда до выборов.

Единственное, что НЕ считает путин – что ему давно пора рассказывать свои мысли санитарам.

Идеи, которые предлагают российские чиновники:

- взорвать ядерную бомбу на территории россии;

- запретить чайлдфри;

- запретить ЛГБТ;

- запретить квадроберов;

- заставить рожать в 18 лет;

- запретить в школах теорию Дарвина;

- научить школьников стрелять;

- платить за рождение детей от участника СВО;

- штрафовать за склонение к абортам;

- отправить в армию больных и инвалидов;

- реализовывать в компаниях план по рождаемости;

- прятать от детей презервативы;

- запретить мигрантам привозить семьи в россию.

Президент этой страны заявил, что не хочет, чтобы россия возвращалась на тот путь, которым шла до 2022 года. А вот это, видимо, и есть новый верный курс.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/12908

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Какая-то своя сдвинутая логика, понятная только кабинету Байдена и неподвластная здравому смыслу
Сегодня 11:35    128
Про що брехав путін під час цьогорічного виступу на валдаї
Сегодня 11:20    109
Росія має нову смертоносну керовану авіабомбу з ракетним двигуном, яка має дальність польоту 120 км, — The Telegraph
Сегодня 11:06    106
Фейкороби вкинули чергову підробку про «звірства ЗСУ» на курщині
Сегодня 10:37    108
СБУ затримала «крота» російського гру у лавах ТЦК на Волині
Сегодня 10:11    113
"Морозильна" стратегія на роки: швидке завершення війни від Трампа обростає деталями
Сегодня 09:58    116
россия смогла нарастить производство дронов-камикадзе и увеличила интенсивность ударов по Украине, тенденция сохранится
Сегодня 09:22    100
Західні компоненти російського “охотніка” ― деталі експертизи ворожого БПЛА С-70
Сегодня 09:10    119
Силикатные кирпичи вместо ДЗ у Т-90М "Прорыв" это всё-таки ТОП!
Сегодня 08:58    135
За матеріалами ДБР 15 років отримав перебіжчик з Луганщини, до суду направлені обвинувачення щодо ще трьох колаборантів
Сегодня 08:47    108
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 