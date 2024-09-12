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Маргіналів з «русича» віддали фсб для «обміну досвідом»

Маргіналів з «русича» віддали фсб для «обміну досвідом»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Неонацистське бандформування «дшрг русич» повідомило, що «офіційно вступило у взаємодію з прикордонною службою фсб рф в рамках добровільної народної дружини для обміну досвідом, ведення розвідувальної діяльності та посилення кордону з Фінляндією».

Враховуючи, що Фінляндія на рф нападати не збирається, не зрозуміло, про яку діяльність йдеться. Хіба що про обмін досвідом у поводженні з «підкопченим кримським татарином».

Цілком ймовірно, що після цього скандалу їх і прибрали подалі з України, щоб вони не «ганьбили світлий образ російських борців з неонацизмом».

Джерело: https://t.me/spravdi/41488

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