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Межу з Україною москва вирішила укріпити прикордонниками фсб

Межу з Україною москва вирішила укріпити прикордонниками фсб

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує ― на росії формують загони з числа особового складу підрозділів прикордонної служби фсб, аби посилити укріплення кордону.

Сформовані підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у брянській, курській та бєлгородській областях.

Про відповідні наміри держави-агресора свідчить перехоплена телефонна розмова від 25 січня 2024 року між двома російськими загарбниками, які проходять службу на території окупованої Абхазії.

У діалозі між кадровиком сухумського прикордонного загону капітаном юсібовим та прапорщиком зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире, йдеться про формування списків для відправки на російсько-український кордон «на постоянку».

«Живем одним днем, перспектив нет ни у кого», ― приречено констатував прикордонник-фсб-шник юсібов.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/3359

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