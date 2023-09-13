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Министры юстиции Совета Европы определили принципы, по которым привлекут Россию к ответственности за агрессию

Министры юстиции Совета Европы определили принципы, по которым привлекут Россию к ответственности за агрессию

Министры юстиции стран-членов Совета Европы на встрече в Риге приняли декларацию, в которой изложен ряд принципов для достижения полной ответственности за агрессию Российской Федерации против Украины и предоставления возмещения всем жертвам войны, говорится в сообщении на сайте Совета Европы в понедельник, 11 сентября.

Так называемы, “Рижские принципы” подчеркивают, что Реестр ущерба для Украины должен иметь подход, ориентированный на жертв, чтобы обеспечить средства правовой защиты, в частности, для наиболее уязвимых групп, таких как женщины и дети.

Они также подчеркивают важность оказания помощи национальным властям для облегчения координации внутренних усилий по поддержке функционирования Регистра и консультаций с гражданским обществом и неправительственными организациями, включая правозащитников, а также жертв и организации по защите прав жертв.

«Все обвинения в преступлениях, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные российскими войсками в Украине, должны быть полностью расследованы…Правосудие должно восторжествовать в отношении всех жертв и с целью предотвращения будущих военных преступлений. С этой целью мы поддерживаем расследования и усилия по сбору доказательств, проводимые украинскими властями, другими национальными властями и прокурором Международного уголовного суда», – говорится в заявлении министров.

Джерело: nigroll.com

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