москва прагне знищити кожного українця

Центр стратегічних комунікацій пояснює

У російському полоні загинула журналістка Вікторія Рощина, а біля села зелений шлях в курській області розстріляли дев’ятьох українських військовополонених.

▶️ Розстріл на курщині – черговий воєнний злочин армії держави-агресора, яка зневажає норми міжнародного права, закони та звичаї війни.

▶️ Київ закликає міжнародну спільноту, зокрема ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста надати цьому злочину належної оцінки.

▶️ За даними ООН, 95% українських військовополонених піддаються тортурам і жорстокому поводженню з боку росіян.

▶️ росіяни також чинять злочини проти цивільних полонених. 10 жовтня у російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина, яка мала бути включена до одного з найближчих обмінів.

▶️ Ці та інші злочини росії доводять, що справжня мета москви – знищення українців.

Джерело: https://t.me/spravdi/42088

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