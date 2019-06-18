На Харьковщине мужчина у себя на балконе выращивал каннабис (ФОТО)

У мужчины нашли полтысячи растений конопли.

Как сообщают в Дергачевском отделе полиции ГУНП Украины в Харьковской области, 35-летний житель поселка Токаревка выращивал конопляные саженцы в собственной квартире в цветочных горшках на подоконнике. О данном факте в дежурную часть сообщил его знакомый.

В домовладении полицейские обнаружили и изъяли 525 растений каннабиса.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Харькове презентовали исследование касательно наркотиков, длившееся 25 лет.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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