На Харьковщине мужчина у себя на балконе выращивал каннабис (ФОТО)
У мужчины нашли полтысячи растений конопли.
Как сообщают в Дергачевском отделе полиции ГУНП Украины в Харьковской области, 35-летний житель поселка Токаревка выращивал конопляные саженцы в собственной квартире в цветочных горшках на подоконнике. О данном факте в дежурную часть сообщил его знакомый.
В домовладении полицейские обнаружили и изъяли 525 растений каннабиса.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, в Харькове презентовали исследование касательно наркотиков, длившееся 25 лет.
Источник: objectiv.tv
Автор: Анастасия Деева