Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:37
Просмотров: 97

На Харківщині до 6,5 років ув’язнення засудили директора окупаційного лісгоспу Балаклії

На Харківщині до 6,5 років ув’язнення засудили директора окупаційного лісгоспу Балаклії

За матеріалами розслідування ДБР Ленінський районний суд Харкова засудив до 6 років та 6 місяців позбавлення волі колишнього лісничого з міста Балаклія.

За даними слідства, після окупації Балаклії чоловік пішов на співпрацю з ворогом. Його призначили керувати місцевим лісгоспом, який увійшов до складу окупаційної адміністрації. Зрадник допомагав організовувати рубку дерев, яку потім передавали на потреби загарбників.

Після звільнення Балаклії він переховувався, проте ДБР встановило його місцеперебування і затримало.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4769

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

14 жовтня 2024 року Національне бюро відзначає 10 річницю ухвалення Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»
Сегодня 08:06    20
15 жовтня 1959 року у Мюнхені московський агент КГБ убив Степана Бандеру – лідера Організації Українських націоналістів.
Сегодня 08:00    34
москва прагне знищити кожного українця
Сегодня 07:56    39
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно
Сегодня 07:50    44
«Накопался окопов на всю жизнь, в мирное время даже в лес ездить не буду, уже всего насмотрелся» — перехват «ИС»
Сегодня 07:38    56
Німеччина – надійний партнер України
Сегодня 07:29    55
Четырем предателям сообщено о подозрении — прокуратура Донецкой области
Сегодня 07:20    63
Чи буде контрнаступ України 2025?
Сегодня 07:10    82
У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які створили схему з оформленням фіктивної інвалідності
Сегодня 07:01    70
СБУ затримала агентів рф, які здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів по Україні
Сегодня 06:52    77
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 