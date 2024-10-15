На Харківщині до 6,5 років ув’язнення засудили директора окупаційного лісгоспу Балаклії

За матеріалами розслідування ДБР Ленінський районний суд Харкова засудив до 6 років та 6 місяців позбавлення волі колишнього лісничого з міста Балаклія.

За даними слідства, після окупації Балаклії чоловік пішов на співпрацю з ворогом. Його призначили керувати місцевим лісгоспом, який увійшов до складу окупаційної адміністрації. Зрадник допомагав організовувати рубку дерев, яку потім передавали на потреби загарбників.

Після звільнення Балаклії він переховувався, проте ДБР встановило його місцеперебування і затримало.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4769

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