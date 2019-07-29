На Житомирщині знайшли вбитим фігуранта справи про порушення на виборах – поліція

На місце виявлення тіла виїхав також заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін

У Житомирській області виявили тіло чоловіка, який підозрювався у порушенні виборчого законодавства та інших злочинах – про це увечері 27 липня повідомила Національна поліція.

Як уточнюють у відомстві, повідомлення про виявлене тіло правоохоронці отримали ще вдень 26 липня від місцевих жителів. Виявилося, що воно належить 23-річному мешканцю Коростеня, чиє ім’я не розголошується.

За даними поліцейських, чоловіка оголосили в розшук наприкінці червня 2019 року як безслідно зниклого. Він був підозрюваним у вбивстві іншого коростенця у березні 2018 року.

«За інформацією поліції, знайдений у лісі чоловік був причетним до одного із злочинних угрупувань. Нині у рамках досудового розслідування перевіряється низка версій щодо його вбивства, зокрема, озвучені у засобах масової інформації щодо його причетності до виборчих баталій. Він був фігурантом одного з кримінальних проваджень, що стосувалося порушень виборчого законодавства. А також перевіряється версія про причетність до кримінальних розборок», – йдеться в повідомленні відомства.

На місце, де знайшли тіло, приїхав також заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін. Він зазначив, що потерпілий був «відомим у місті», а обвинувальний акт щодо нього у зв’язку з вбивством навесні 2018-го вже розглядався в суді.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»