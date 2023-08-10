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На Нобелівку планують номінувати українську організація, очолювану медведчуківським пропагандистом

На Нобелівку планують номінувати українську організація, очолювану медведчуківським пропагандистом

На Нобелівську премію миру-2024 планують номінувати українську, російську та білоруську організації, які допомагають відмовникам від військової служби.

(https://www.ipb.org/the-international-peace-bureauipb-has-announced-its-intention-to-nominate-three-remarkable-organizations-with-a-focus-on-the-right-to-conscientious-objection-for-the-2024-nobel-peace-prize/)

Йдеться про «Український рух пацифістів», російський «Рух свідомих відмовників від військової служби» та білоруську організацію «Наш Дім».

«Міжнародне бюро миру» вважає їх «видатними організаціями», які «продемонстрували безпрецедентну відданість у спробах захистити мир», особливо після початку повномасштабної війни в Україні.

Організацію «Український рух пацифістів» очолює журналіст і блогер Руслан Коцаба, якого звинувачують у державній зраді. Коцаба працював на телеканалах Медведчука, а у 2015 році закликав українців бойкотувати мобілізацію. Зараз він живе у США.

На фото Руслан Коцаба, 2020 рік.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/36095

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