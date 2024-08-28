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На Одещині судитимуть посадовців Держпродспоживслужби, викритих ДБР на поборах із зернотрейдерів

На Одещині судитимуть посадовців Держпродспоживслужби, викритих ДБР на поборах із зернотрейдерів

Працівники ДБР завершили розслідування стосовно посадовців Держпродспоживслужби, які організували схему поборів з експортерів «зернового коридору».

На початку квітня 2024 року працівники ДБР викрили та затримали п’ятьох співробітників Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях, які організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів. Документи необхідні для експорту сільськогосподарської продукції, а також оформлення актів про результати обстеження, що необхідні для експорту ячменю та кукурудзи.

За попередніми оцінками, «ділки» отримували щомісячно понад $160 000.

На Одещині судитимуть посадовців Держпродспоживслужби, викритих ДБР на поборах із зернотрейдерів

На Одещині судитимуть посадовців Держпродспоживслужби, викритих ДБР на поборах із зернотрейдерів

На Одещині судитимуть посадовців Держпродспоживслужби, викритих ДБР на поборах із зернотрейдерів

На Одещині судитимуть посадовців Держпродспоживслужби, викритих ДБР на поборах із зернотрейдерів

На Одещині судитимуть посадовців Держпродспоживслужби, викритих ДБР на поборах із зернотрейдерів

На Одещині судитимуть посадовців Держпродспоживслужби, викритих ДБР на поборах із зернотрейдерів

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4588

Новости портала «Весь Харьков»

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