На Одещині судитимуть посадовців Держпродспоживслужби, викритих ДБР на поборах із зернотрейдерів

Працівники ДБР завершили розслідування стосовно посадовців Держпродспоживслужби, які організували схему поборів з експортерів «зернового коридору».

На початку квітня 2024 року працівники ДБР викрили та затримали п’ятьох співробітників Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях, які організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів. Документи необхідні для експорту сільськогосподарської продукції, а також оформлення актів про результати обстеження, що необхідні для експорту ячменю та кукурудзи.

За попередніми оцінками, «ділки» отримували щомісячно понад $160 000.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4588

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