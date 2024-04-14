На оккупированных территориях продолжается «национализация» квартир украинцев захватчиками

Оккупанты по собственному усмотрению распоряжаются имуществом украинцев, которые вынуждены были бежать с захваченных территорий. Жилье украинцев «национализируют» и заселяют туда российских военных или гражданских, приехавших в города работать.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Недавно так называемый народный совет лнр принял закон, который «регулирует» передачу в госсобственность понравившейся оккупантам квартиры. А еще создали реестр такого жилья. В этот перечень внесена не одна тысяча заброшенных жилищ.

К такой практике прибегают и в Мариуполе. Здесь оккупанты издали «распоряжение» о полной инвентаризации многоквартирных и частных домов и начали обход жилья. Дома, владельцев которых не обнаруживают, заносят в отдельные списки.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34304

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