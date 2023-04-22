НАБУ повідомило про підозру через корупцію в закупівлях харчів двом експосадовцям Міноборони

Мова про ексзамміністра Ігоря Халімона (на фото) та екскерівника одного з департаментів Костянтина Ступака.

Підозра стосується закупівель 2020 року. За версією слідства, підозрювані заподіяли майже 12 млн грн шкоди державі. Але найгірше – їхні дії перешкодили ЗСУ у виконанні завдань з оборони країни.

Що важливо розуміти у цій історії?

● Ця справа не стосується нещодавнього скандалу з закупівлями харчів у 2022 році.

Проте нагадаємо, що ту історію вже також розслідують у НАБУ. Причому розслідування почалося ще ДО скандалу.

● Інформація про цю справу почала зʼявлятися ще у 2021 році.

Але з того часу жодних істотних змін у системі закупівель для військових ніхто не зробив. ДОСІ Міністерство оборони закуповує продукти за тими самими непрозорими правилами – через дивну схему із “каталогами”. Тими самими каталогами, де всі ми побачили “яйця по 17 гривень” та “картоплю по 22”. І завдяки яким постачальники могли спекулювати на цінах.

Хороша новина – вже цієї неділі матимемо позитивні зміни. Бо завдяки закону, розробленому за участі ЦПК, всі ціни із закупівельних контрактів Міноборони мають зʼявитися на Prozorro

https://antac.org.ua/news/do-22-chervnia-vsi-tsiny-iz-zakupivelnykh-kontraktiv-minoborony-maiut-z-iavytysia-na-prozorro/

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2242

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