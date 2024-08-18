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Нацполіція закликає українців інформувати її про отримані в інтернеті пропозиції підпалів авто військових

Нацполіція закликає українців інформувати її про отримані в інтернеті пропозиції підпалів авто військових

У Нацполіції України закликали громадян повідомляти правоохоронцям про отримані пропозиції підпалів авто військових.

Про це поінформували у Департаменті комунікації Нацполіції України.

«Терміново повідомте до поліції за номером 102, якщо: ви отримали пропозицію за гроші здійснити підпал військового автомобіля; якщо ви виявили в інтернеті оголошення, де пропонують за гроші вчиняти підпали військових авто або іншого майна; якщо побачили людей, особливо у вечірній час, які перебувають на стоянках з каністрами, пляшками, ганчір’ям тощо», - зазначили у пресслужбі.

Окремо у НПУ порадили військовим та волонтерам намагатися уникати на авто позначок, за якими транспортні засоби можуть бути ідентифіковані як військові і за можливості залишати авто тільки на охоронюваних стоянках, закритих паркінгах або в гаражах.

Правоохоронці, звертаючись до батьків, звернули їхню увагу на випадки підпалів авто військових неповнолітніми і закликали їх уважніше ставитися до своїх дітей.

«Щоб уберегти своїх неповнолітніх дітей від проблем із законом, попередьте їх про підступність ворога, а також слідкуйте за тим, з ким вони спілкують та де і чим займаються. Пояснюйте, що протиправні дії тягнуть за собою неминучу встановлену законом відповідальність, у тому числі і кримінальну», - заявили у поліції.

У НПУ, звертаючись до підлітків, закцентували на тому, що жодна сума грошей не варта того, щоб заплямувати свою репутацію і частину життя провести у в’язниці.

Правоохоронці нагадали, що відповідно до ч. 3 ст. 111 ККУ, громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій і добровільно повідомили органам держвлади України про свій зв’язок з ними та про отримане завдання, звільняються від кримінальної відповідальності.

«Пам’ятайте, ворог не полишає спроб дестабілізувати суспільство всередині країни. Не піддавайтесь на провокації ворожих спецслужб та пам’ятайте, наслідок такої співпраці – тривале позбавлення волі», - заявили у поліції.

Джерело: ukrinform.ua

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