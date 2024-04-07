«Нам наказували стріляти у важкопоранених», – непалець, який втік із армії рф

Громадянин Непалу, який приєднався до лав російської армії, щоби воювати в Україні, а згодом дезертирував, розповів про справжнє ставлення командування рф до своїх солдатів, повідомляє DW:

- В росії ніхто не турбується про загиблих. Життя поранених залежить від серйозності поранення.

Якщо лікування можливе – ми рятували їх, якщо поранення важкі, то нам наказували стріляти у важкопоранених солдатів там, де вони лежали.

Непалець також розповів, що вліз у борги та заплатив майже €3 тисячі російському посереднику, що допоміг йому дезертирувати і повернутися на батьківщину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали (https://t.me/spravdi/36537) про те, що росія залучила до війни проти України 15 тисяч непальців.

Джерело6 https://t.me/spravdi/37790

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