Намеренный терроризм

Просто отмороженные выродки, кровавые военные преступники от жмущего пусковые кнопки до приказчика в кремле, творцы геноцида – страшные определения российского террористического зверинца. путин не устает доказывать, что для него образцы для подражания новоявленные союзники из «Талибан», только если последние хотят отмыться от имиджа убийц и головорезов, то он наоборот стремится увековечить свое маниакальное уродство массовыми убийствами.

Какой-то осмысленности в действиях военно-политической клики в москве не наблюдается. Следует констатировать зловещую одинаковость и бесчеловечность чугуноголовых садистов. К слову, тот же Белоусов, санкционируя бесчеловечный террор против Украины, ускоряет деградацию путинизма. Недоделанному маршалу, почти «Суворову ХХІ века», кажется верится в простые линейные решения: больше смертей – ближе «победа», идем напролом, ведь никакого международного права и законности нет.

Воюем за беззаконие, распущенность и вседозволенность. Так россия из государственного актора международных отношений скатывается к статусу террористической банды.

Благодаря линейности Белоусова исчезают иллюзии стремлений кремля к прекращению огня, поиску мирных решений, ничего такого нет в их головах – вместо этого лишь безграничная беспощадность, доходящую до ракетных ударов по детским больницам. Это поведение шакала, слабака, который готов пустится на любые ухищрения для достижения своих целей, осознавая незавидность своего положения.

8 июля очередная кровавая дата, характеризующая российское нутро. Целями российской ракетной атаки избраны гражданские объекты инфраструктуры в Киеве и Кривом Роге. Под ударом оказалась детская больница «Охматдет». Мир облетели фото разрушенного корпуса больницы, десятки раненых детей из операционных, родители с ужасом на лицах, медперсонал, разрывающийся ради спасения жизней многострадальных деток. Одна врач погибла.

Главная детская больница была поражена ракетой Х-101, как видно из данных видеозаписи россияне целенаправленно били по детям!

В украинской столице также разрушены три электроподстанции, в Кривом Роге – административное здание. В ходе повторной волны террористических ударов пострадал медицинский центр, есть погибшие. Всего число жертв достигло более двух десятков, множество раненых.

Для российской пропаганды, которая слюни пускает перед визитом индийского премьера Моди, ожидая от него ослабления китайской удавки на шее, убийство детей равноценно «ударам по военным объектам». Продвигается тезис об отсутствии гражданских в Киеве и других украинских городах, жилая застройка – объекты для защиты украинских военных и вообще превозносится путинский «гуманизм». Рядовая российская выродочность, и апелляции к теме «страдающего» Белгорода. В общем сопливые отмазки для глухонемых и слепых.

Ракетные удары по Киеву зафиксировали бескомпромиссность российского подхода к запугиванию украинского народа. Повсеместное использование террора против детских больниц, как инструмента демонстрации превосходства, новая ипостась путинизма, который мнит себя безнаказанным и недосягаемым.

Одновременно ощущается страх москвы. Во-первых, каждая жертва с самой первой минуты вторжения в Украину на совести рф, развязавшей войну. Во-вторых, у путина нет хороших ходов, он опасается новых серьезных решений НАТО по поддержке Украины. Потому ударяется в террор, который вызовет ответную реакцию. Свободный, здравомыслящий мир просто обязан остановить намеренный террор кремлевского талибана.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/912

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