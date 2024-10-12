Народу Туркменістану варто згадати історію і всіх жертв від кремлівського імперіалізму

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

11 жовтня російський диктатор володимир путін відвідує Туркменістан для участі у міжнародному форумі, присвяченому 300-річчю туркменського поета Магтимгули Фрагі.

▶️ путін є воєнним злочинцем. Зокрема, на нього виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до росії.

▶️ Міжнародна ізоляція, в якій опинився путін і росія загалом, є справедливою реакцією світу на неспровоковану агресію проти України та її народу.

▶️ Україна закликає всі країни, які поділяють гуманістичні цінності, поважають міжнародне право і Статут ООН, утримуватися від спільних заходів за участі путіна.

▶️ Гармонійні міжнародні відносини і продуктивна співпраця країн можливі лише у світі, де сила права домінує над правом сили.

▶️ Народи України і Туркменістану в минулому були жертвами російського імперіалізму, який сьогодні є офіційною ідеологією путінського режиму.

Джерело: https://t.me/spravdi/42053

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