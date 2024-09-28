Наскільки нам слід турбуватися про ядерні загрози путіна? - Фабіан Хоффманн для The Spectator

(https://www.spectator.co.uk/article/how-worried-should-we-be-about-putins-nuclear-threat/)

Владімір путін оголосив, що ядерна доктрина москви буде скоригована, заявивши, що росія може застосувати ядерну зброю, якщо на неї нападуть із застосуванням конвенційних озброєнь.

Неминуче виникає занепокоєння, що путін може вдатися до ядерного удару по Європі, якщо західна допомога Україні перейде певні червоні лінії.

російський президент заявив, що доктрина буде оновлена таким чином, що якщо неядерна держава атакує у співпраці з ядерною державою, це буде розглядатися як спільна атака.

Ядерна доктрина - це офіційний політичний документ, який визначає принципи, стратегії та умови розгортання і застосування ядерної зброї.

Перш ніж оцінювати значення висловлювань путіна, варто мати на увазі дві речі.

По-перше, хоча ядерні доктрини є формальною політикою, вони не є залізобетонними законами державного будівництва, які визначають, коли держава вдасться до застосування ядерної зброї. Насправді, рішення завжди залишається за світовим лідером, який вирішує, натискати чи не натискати горезвісну червону кнопку.

По-друге, ядерні доктрини є навмисно розпливчастими. Важливо залишити супротивника в здогадках щодо того, коли поріг ядерної відповіді може бути перетнуто.

Чи завдасть росія ядерного удару по НАТО або Україні, залежить від того, чи вважає путін, що ядерна зброя дасть йому більше, ніж він може втратити. Якщо він вважає ядерний удар виправданим і вигідним, він знайде спосіб виправдати його з точки зору російської ядерної доктрини. Так вже було зі старою доктриною, і це не зміниться лише тому, що доктрина була переглянута.

Таким чином, оголошена зміна доктрини - це не стільки фундаментальна зміна російської ядерної політики, скільки спроба подати сигнал західній аудиторії. москва хоче дати зрозуміти Лондону, Берліну, Вашингтону та іншим західним столицям, що ядерна зброя залишається на столі переговорів, і що, продовжуючи збільшувати допомогу Україні, ці країни підвищують ризик застосування ядерної зброї.

Це, звичайно, особливо актуально в контексті триваючої дискусії про дозвіл Україні використовувати західні ракети, такі як британська Storm Shadow і американська ATACMS, для нанесення ударів по цілях в глибині росії, чого росія хоче запобігти. Враховуючи, що російське брязкання шаблями в минулому вже запобігло або значно сповільнило надання критично важливої допомоги Україні, цілком логічно, що росія робить це знову.

Зрештою, однак, застосування росією ядерної зброї залишається малоймовірним - принаймні, на даний момент. Якби росія серйозно розглядала можливість застосування ядерної зброї в Україні або проти країн НАТО, з'явилися б попереджувальні знаки. Наприклад, члени сімей російських олігархів, які продовжують насолоджуватися світським життям у європейських столицях, почали б масово виїжджати з Європи. Важко уявити, що путін ініціює ядерну війну з НАТО, наражаючи на небезпеку родичів своїх ключових прихильників у росії.

Крім того, якби ядерний удар був на порядку денному, йому, ймовірно, передувало б переміщення тактичних ядерних боєголовок з місць зберігання на передові бази, щоб скоротити час між потенційним рішенням і запуском нестратегічної ядерної зброї. Крім того, росія почне проводити паради ядерних ракет, намагаючись посилити тиск на західних прихильників України, щоб вони припинили свою допомогу до того, як війна ескалює.

Наразі таких пересувань чи розгортань не відбулося. Навпаки, путін був надзвичайно обережним у своїх сигнальних зусиллях, намагаючись не переступити певні пороги, щоб не розсердити своїх міжнародних партнерів, особливо Китай. Пекін неодноразово давав зрозуміти, що не потурає російським ядерним погрозам і не зацікавлений у ядерній війні між НАТО і росією.

Таким чином, Захід повинен спокійно реагувати на російські ядерні погрози, в тому числі на будь-які потенційні зміни в доктрині, які можуть з'явитися в найближчі дні або тижні. Паніка не потрібна, і ми не повинні піддаватися на ядерний шантаж.

Переклад - @mortisaeterna

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/17450

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