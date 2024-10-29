Наслідки обстрілу Держпрому (ФОТО)
Близько 21:00 ворог завдав ударів керованими авіабомбами по центральній частині міста та по відкритій території. Інші локації прильотів ще встановлюються.
Загалом маємо сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках.
Відомо про 6 постраждалих — вони у легкому та середньому станах. Важких немає.
Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму.
Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин.
Російський тероризм.
За попередніми даним правоохоронців, окупанти вдарили ФАБ-500.
Джерело: https://t.me/synegubov/11753