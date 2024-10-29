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Наслідки обстрілу Держпрому (ФОТО)

Близько 21:00 ворог завдав ударів керованими авіабомбами по центральній частині міста та по відкритій території. Інші локації прильотів ще встановлюються.

Загалом маємо сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках.

Відомо про 6 постраждалих — вони у легкому та середньому станах. Важких немає.

Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму.

Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин.

Російський тероризм.

За попередніми даним правоохоронців, окупанти вдарили ФАБ-500.

Наслідки обстрілу Держпрому (ФОТО)

Наслідки обстрілу Держпрому (ФОТО)

Наслідки обстрілу Держпрому (ФОТО)

Наслідки обстрілу Держпрому (ФОТО)

Наслідки обстрілу Держпрому (ФОТО)

Наслідки обстрілу Держпрому (ФОТО)

Наслідки обстрілу Держпрому (ФОТО)

Наслідки обстрілу Держпрому (ФОТО)

Наслідки обстрілу Держпрому (ФОТО)

Джерело: https://t.me/synegubov/11753

Новости портала «Весь Харьков»

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