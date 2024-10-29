Наслідки обстрілу Держпрому (ФОТО)

Близько 21:00 ворог завдав ударів керованими авіабомбами по центральній частині міста та по відкритій території. Інші локації прильотів ще встановлюються.

Загалом маємо сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках.

Відомо про 6 постраждалих — вони у легкому та середньому станах. Важких немає.

Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму.

Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин.

Російський тероризм.

За попередніми даним правоохоронців, окупанти вдарили ФАБ-500.

Джерело: https://t.me/synegubov/11753

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