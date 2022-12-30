Наслідки окупації рф: у чотирьох областях виявили 1 116 загиблих, з них 31 – це діти

Такі дані повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Сергєєв:

- Із початку деокупаційних заходів у Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях виявлено тіла 1 116 цивільних осіб, з них 31 тіло дитини. За вчора у Херсонській області виявлено тіла трьох осіб.

Сергєєв додав, що слідчі задокументували 5 398 воєнних злочинів. За статтею «порушення законів і звичаїв війни» розпочато 42 тисячі проваджень.

Джерело: https://t.me/spravdi/23256

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