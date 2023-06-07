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Наслідки від руйнування Каховської ГЕС можна прирівняти до використання тактичної ядерної зброї

Наслідки від руйнування Каховської ГЕС можна прирівняти до використання тактичної ядерної зброї

Наслідки від руйнування Каховської ГЕС можна прирівняти до використання тактичної ядерної зброї п'ять-десять кілотонн — OSINT-дослідники InformNapalm

Фактори такого руйнування фактично ідентичні ядерному вибуху, окрім радіаційного забруднення:

● Евакуація людей, руйнування підприємств і об'єктів зі шкідливими та отруйними речовинами (хлор, аміак, нафтопродукти тощо);

● Руйнування об'єктів водопостачання , каналізації, електропостачання ,коллапс продуктової і медичної логістики;

● Забруднення частини акваторії Чорного моря та інші наслідки.

За Женевською конвенцією, умисне руйнування дамб є воєнним злочином.

Джерело: https://t.me/znua_live/96672

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