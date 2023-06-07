Наслідки від руйнування Каховської ГЕС можна прирівняти до використання тактичної ядерної зброї п'ять-десять кілотонн — OSINT-дослідники InformNapalm

Фактори такого руйнування фактично ідентичні ядерному вибуху, окрім радіаційного забруднення:

● Евакуація людей, руйнування підприємств і об'єктів зі шкідливими та отруйними речовинами (хлор, аміак, нафтопродукти тощо);

● Руйнування об'єктів водопостачання , каналізації, електропостачання ,коллапс продуктової і медичної логістики;

● Забруднення частини акваторії Чорного моря та інші наслідки.

За Женевською конвенцією, умисне руйнування дамб є воєнним злочином.

Джерело: https://t.me/znua_live/96672

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