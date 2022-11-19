Офіцеру запасу Бундесверу присудили умовне покарання за шпигунство на користь РФ

Вищий земельний суд Дюссельдорфа у п’ятницю засудив 66-річного звільненого офіцера запасу Ральфа Г. до одного року й дев’яти місяців умовного тюремного ув'язнення за шпигунство на користь російської розвідки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Суд визнав доведеним, що Ральф Г. роками передавав російській військовій розвідці, ГРУ, інформацію, серед іншого, про систему резерву Бундесверу, наслідки запроваджених Європейським Союзом санкцій проти Росії для німецької економіки та про кібербезпеку.

Під час оголошення вироку головуючий суддя засвідчив, що Ґ. керувався "надзвичайно дружнім ставленням до Росії" та бажанням "зробити себе популярним і важливим серед російських військовослужбовців", погодившись при цьому завдати шкоди інтересам Німеччини та США.

Суд урахував, серед іншого, відсутність у обвинуваченого судимостей і те, що майже вся передана ним інформація була у відкритому доступі. Водночас тривалий період (понад чотири роки), протягом якого він передавав інформацію російській стороні, став обтяжувальним чинником.

Федеральна прокуратура просила для обвинуваченого два роки позбавлення волі з випробувальним терміном. Адвокат клопотав про виправдання, оскільки жодна з переданих відомостей не була таємною.

Обвинувачений повністю визнав факт передачі документів російському військовому аташе, але у своєму заключному слові ще раз наголосив: "Я хотів побудувати міст (між Німеччиною і Росією), у мене ніколи не було ніяких поганих намірів".

За даними слідства, підсудний протягом жовтня 2014 – березня 2020 років надав російським агентам "численні документи й інформацію" про німецьку армію, зокрема через російське посольство в Берліні.

Крім того, Ральф Г. передавав росіянам інформацію про "Північний потік-2", резерв і цивільну оборону. Зокрема, РФ через обвинуваченого отримала вихід на високопоставлених офіцерів і корпоративних менеджерів Німеччини.

Зрештою йому інкримінували допомогу в тлумаченні російським конфідентам оборонної політики США і партнерів у НАТО.

Джерело: eurointegration.com.ua

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