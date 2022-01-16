Офіційна заява Укроборонпрому

За інформацією Служби безпеки України, повідомлено про підозру одному з працівників відділу матеріально-технічного забезпечення Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» (ДП «ЖБТЗ»). Він, ніби то, причетний до протиправної схеми, організованої однією з комерційних столичних структур, закупівлі у 2019 році обладнання сумнівної якості за завищеною ціною та привласнення коштів підприємства на суму понад 750 тис. грн.

Укроборонпром повідомляє, що Концерн і підприємство з самого початку відкриття кримінального провадження сприяють правоохоронним органам у розслідуванні провадження, оскільки це відповідає нашим базовим цінностям. Зокрема, нульової толерантності до корупції у всіх її проявах. Державний концерн висловлює подяку правоохоронним органам України за плідну співпрацю у цьому питанні.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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