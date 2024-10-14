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Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу дев'яти українських військовополонених на Курщині

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девяти українських військовополонених на Курщині

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців", — заявили у Офісі Генпрокурора.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до партнерів та Міжнародного кримінального суду після розстрілу українських бійців у Курській області.

Глава МЗС закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів — видати ордери МКС на арешт російських злочинців, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів та медиків до місць утримання під вартою та сприяти звільненню полонених.

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Лубінець звернувся до ООН щодо розстрілу українців в Курській області

Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими!

Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян.

Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни.

Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!

Джерело: https://t.me/znua_live/171585

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