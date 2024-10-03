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Окупанти на Херсонщині оголосили призов чоловіків до російської армії
Гауляйтер Сальдо заявив, що призовники проходитимуть строкову службу в частинах Південного військового округу.
Перший заступник голови Херсонської облради Соболевський наголосив, що єдиним надійним способом уберегти себе від призову є виїзд з окупованих територій у країни ЄС або інші безпечні регіони, але не до рф
Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/51259
Темы: війна, могилізація, окупація, україна