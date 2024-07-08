Отжим имущества на оккупированных территориях

Жители оккупированного россиянами Волновахского района сообщают, что в самой Волновахе и селах района идет активный этап отжима жилья украинцев. В селах вывесили даже списки, в которых указаны адреса домостроений, которые признаны оккупационными властями «бесхозными».

Например, в селе Ивановка Волновахского района «бесхозными» оказались 45 домов, в которых с марта 2014 года проживают российские солдаты. Чуть меньше домов захвачено в соседних селах Трудовое, Равнополь, Степное и других. Нет таких сел в районе, где бы не было захватов домов украинцев.

Все эти дома были собственностью украинских патриотов, которые не стали ждать российской оккупации и выехали целыми семьями еще в начале марта 2022 года. Все это время в их домах жили российские солдаты, их имущество разграблено и вывезено в россию.

В российских СМИ пишут, что много украинцев заявило в европейские суды о захвате их собственности российскими войсками на оккупированных территориях. Очевижно, в ответ на это кремлевские мудрецы придумали следующий ход. Теперь россияне создали из числа коллаборантов и оккупационных администраций комиссии, которые определяют какие домостроения являются «бесхозными», так как хозяев нет.

Эти действия оккупационные администрации называют «законными основаниями» забирать себе в собственность эти домостроения, земельные участки, паи и другое имущество и «сдавать в пользование» российским солдатам. То есть, захват чужого имущества и пользование им российскими войсками, по мнению оккупантов приобретает «законный» характер.

Такими действиями оккупантов возмущены даже «ждуны и любители русского мира». На руках у них остались документы на имущество некоторых родственников, выехавших в Украину. Однако оккупационные администрации не признают этого и требуют, чтобы хозяева лично прибыли и предъявили российские паспорта и другие документы, оформленные по российскому законодательству. С учетом всех обстоятельств это - невозможно!

россияне считают, что отжим имущества у украинцев приобрел «законную силу», но незаконным насильственным способом. россия же живет по своим античеловеческим законам. Это и есть «русский мир»!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1818

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