Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:44
Просмотров: 48

Отжим имущества на оккупированных территориях

Отжим имущества на оккупированных территориях

Жители оккупированного россиянами Волновахского района сообщают, что в самой Волновахе и селах района идет активный этап отжима жилья украинцев. В селах вывесили даже списки, в которых указаны адреса домостроений, которые признаны оккупационными властями «бесхозными».

Например, в селе Ивановка Волновахского района «бесхозными» оказались 45 домов, в которых с марта 2014 года проживают российские солдаты. Чуть меньше домов захвачено в соседних селах Трудовое, Равнополь, Степное и других. Нет таких сел в районе, где бы не было захватов домов украинцев.

Все эти дома были собственностью украинских патриотов, которые не стали ждать российской оккупации и выехали целыми семьями еще в начале марта 2022 года. Все это время в их домах жили российские солдаты, их имущество разграблено и вывезено в россию.

В российских СМИ пишут, что много украинцев заявило в европейские суды о захвате их собственности российскими войсками на оккупированных территориях. Очевижно, в ответ на это кремлевские мудрецы придумали следующий ход. Теперь россияне создали из числа коллаборантов и оккупационных администраций комиссии, которые определяют какие домостроения являются «бесхозными», так как хозяев нет.

Эти действия оккупационные администрации называют «законными основаниями» забирать себе в собственность эти домостроения, земельные участки, паи и другое имущество и «сдавать в пользование» российским солдатам. То есть, захват чужого имущества и пользование им российскими войсками, по мнению оккупантов приобретает «законный» характер.

Такими действиями оккупантов возмущены даже «ждуны и любители русского мира». На руках у них остались документы на имущество некоторых родственников, выехавших в Украину. Однако оккупационные администрации не признают этого и требуют, чтобы хозяева лично прибыли и предъявили российские паспорта и другие документы, оформленные по российскому законодательству. С учетом всех обстоятельств это - невозможно!

россияне считают, что отжим имущества у украинцев приобрел «законную силу», но незаконным насильственным способом. россия же живет по своим античеловеческим законам. Это и есть «русский мир»!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1818

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Знищення системи НАСКД-200 МБ у Криму. Наслідки для армії рф
Сегодня 09:20    80
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 липня 2024 року від ДСНС
Сегодня 09:05    81
Оперативна інформація станом на 08.00 08.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 09:01    78
російські хакери масовано атакують фінські сайти
Сегодня 08:59    78
Як змінився український флот після початку війни — згадуємо до дня Військово-Морських Сил
Сегодня 08:48    83
Нафтобаза горіла добу: успішна атака на «Лукойл-Югнєфтєпродукт» - результат роботи дронів СБУ
Сегодня 08:38    103
росія імпортувала у 2023 році 90% мікроелектроніки саме з Китаю
Сегодня 08:27    84
«Ядерні» погрози мінська в бік України – це шантаж і провокація
Сегодня 08:16    88
россия усиливает блокировку VPN-сервисов и стремится отключить интернет-телефонию
Сегодня 07:57    110
Україна НЕ експортує електроенергію. Ми пояснимо, як це довести
Сегодня 07:39    97
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 