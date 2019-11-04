Печально знаменитому Сысе предложили внести многомиллионный залог

Высший антикоррупционный суд избрал в субботу меру пресечения директору Гутянского лесхоза (Харьковская область) Виктору Сысе, подозреваемому в попытке подкупа детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Виктору Сысе (ч.3 ст.369 УК Украины).

"Высший антикоррупционный суд по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения... в виде содержания под стражей сроком 60 дней", - говорится в информации, опубликованной на страницу ВАСК в Facebook.

Суд также определил залог в размере 2600 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан (4 млн. 994,6 тыс. грн).

Как сообщалось, вечером 30 октября Сыса был задержан при попытке дать взятку $100 тыс. детективу НАБУ. По информации НАБУ, задержанный предлагал взятку за решение вопроса о закрытии уголовного производства по факту противоправного отчуждения значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.

Ранее, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове совещание, на котором потребовал от правоохранительных органов пресечь масштабную незаконную вырубку лесов в регионе.

Директор ГП "Октябрьский лесхоз" Руслан Чагаровский, отвечая на вопрос Зеленского, кто "крышует черных лесорубов", назвал директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу. Это же хозяйство назвал и.о. главы Госэкоинспекции Игорь Яковлев в числе тех, которые не пускали инспекторов для проведения проверки.

28 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством САП в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины (ч.2 ст.364) провели обыски в Харьковской области по месту жительства ряда должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний.

По месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению обыска.

Как сообщил Алексей Кучер, избранный народным депутатом по округу №179 от партии "Слуга народа", противодействие детективам НАБУ оказывалось при проведении обыска в доме Сысы.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч.2 ст.345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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