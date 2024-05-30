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Перехоплення СБУ: рашисти на Харківщині ховаються від українських FPV-дронів по норах і моляться, щоб вижити

Перехоплення СБУ: рашисти на Харківщині ховаються від українських FPV-дронів по норах і моляться, щоб вижити

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ разом із побратимами із Сил оборони України щодня нищать окупантів, які намагаються прорвати фронт на Харківщині.

Цього разу під масований удар FPV-дронів СБУ потрапила ціла штурмова рота російських військ під Куп’янськом.

Один із рашистів скаржиться матері у телефонній розмові, яку перехопила Служба безпеки: «Від нас нічого не залишилось. Нас мало бути 126… Бронежилети усі в дірку, як решето, як друшляк… Знаєш скільки у нас від роти залишилось?.. 63 чи 73-и тільки «трьохсотих», ще 10 – «двохсоті»...».

Окупанти перебувають під постійним вогнем українських захисників, тож вимушені ховатися по «норах» і молитися, щоб вижити.

СБУ та інші підрозділи Сил оборони продовжують докладати максимум зусиль для знищення ворога!

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12065

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