План "Перехват" в Харькове: налетчика поймали

Харьковские копы задержали злоумышленника, ограбившего харьковчанина в Троицком переулке 8 октября. Как сообщили в облуправлении полиции, 40-летнего грузина нашли в лесополосе за городом.

Напомним, трое неизвестных, угрожая ножом 30-летнему мужчине, забрали у него сумку с деньгами и скрылись на белой Toyota Camry.

Двое неизвестных – в розыске.

Открыто уголовное производство, преступникам грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник: sq.com.ua

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