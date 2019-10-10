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План "Перехват" в Харькове: налетчика поймали
Харьковские копы задержали злоумышленника, ограбившего харьковчанина в Троицком переулке 8 октября. Как сообщили в облуправлении полиции, 40-летнего грузина нашли в лесополосе за городом.
Напомним, трое неизвестных, угрожая ножом 30-летнему мужчине, забрали у него сумку с деньгами и скрылись на белой Toyota Camry.
Двое неизвестных – в розыске.
Открыто уголовное производство, преступникам грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Источник: sq.com.ua
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