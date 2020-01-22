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Под Харьковом надругались над могилами

Под Харьковом надругались над могилами

В Красноградском районе разоблачили 39-летнего местного жителя, который совершил несколько надругательств над могилами умерших. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковкой области.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что с места захоронения родственников исчезли металлические трубы. Аналогичные заявления также поступали в полицию с декабря 2019 года. Жители из разных сел района жаловались, что места захоронения их родственников были повреждены.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался безработный местный житель, который в прошлом неоднократно совершал кражи. Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что похищал различные элементы из могил и сбывал их, чтобы заработать на жизнь. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Источник: sq.com.ua

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Темы: харьков

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