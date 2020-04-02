Под Харьковом разыскивают преступника (ФОТО)

Нововодолажское отделение полиции устанавливается местонахождение 45-летнего Алексея Тимченко, жителя поселка Новая Водолага (Харьковская обл.).

Как сообщили в полиции, постановлением районного суда мужчина объявлен в розыск за кражу.

Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, короткие светло - русые волосы, нос кривой.

Информацию о Тимченко можно сообщить по телефонам: 102, 050-58-58-586, 050-72-82-081.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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