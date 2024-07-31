Пока у нас все в ужасе цитируют интервью министра финансов Сергея Марченко о налогах, в россии свой праздник

Накануне в эфир вышла глава центробанка рф Эльвира Набиуллина и в ёмких идиоматических выражениях описала ситуацию в экономике. Там целый ряд тревожных для рф сигналов, но самым наглядным стало заявление о том, что резервы производства и кадров практически исчерпаны. Т.е., рф на пике того, что может показать. И если продолжать войну, то надо что-то решать.

В качестве фона к заявлениям Набиуллиной сегодня полетела новость об увеличении разовой выплаты наёмникам на… Чукотке. С 400 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Население Чукотского АО – 48 тысяч человек. Их них мужчин трудоспособного возраста – чуть меньше 14 тыс. С февраля 2022 года мы зафиксировали 70 убитых с Чукотки. Регион потерял 50 человек убитыми на 10 тыс. трудоспособных мужчин, что формально делает его четвёртым по уровню относительных потерь. Хуже только в Тыве, Бурятии и на Сахалине.

Но даже при этих мизерных в абсолютном значении цифрах до Чукотки доводят какой-то план отправки пушечного мяса на войну.

Помимо широко разошедшейся новости об увеличении разовой выплаты наёмникам в москве до 1,9 млн руб. схожий процесс не останавливается и в других регионах.

С 27 июля подняли выплаты в Ростове – до 1,2 млн рублей. Предыдущий уровень – 700 тыс. – был установлен 2 апреля. Т.е., скачок за неполных 4 месяца – на полмиллиона рублей. Так и хочется спросить – а шо случилось?

25 июля с 305 тыс. до 705 тыс. (более чем вдвое!) разовую выплату повысили власти Челябинской области, где на днях эффектно прорвало дамбу. Этот регион имеет средний по рф уровень зафиксированных относительных потерь (19 человек на 10 тыс. трудоспособных мужчин), но в абсолютных числах это 1864 человека, которые известны поимённо (5 место в рф). В реальности – минимум в два раза больше.

С 24 июля город Миасс (Челябинская область) решил добавить 100 тыс. рублей разовой выплаты от себя. Т.е., наёмники из Миасса получат: 705 тыс. от региона + 100 тыс. от города + 195 тыс. от МО рф. Итого – 1 млн рублей в одно лицо.

По состоянию на сейчас в нашей (группы «Информационное сопротивление») базе числится 107 убитых из Миасса, общее население которого – 147 тыс. человек. Относительное число потерь – 24 на 10 тыс. мужчин трудоспособного возраста, т.е. выше, чем в среднем по Челябинской области. Реальное число – ещё выше. Похоже, даже в таком регионе уровень потерь достиг болевого порога, после которого снижается поток наёмников.

В этой связи вспомним заявление главком Александра Сырского о намерениях роскомандования к концу года увеличить группировку против Украины до 690 тыс. человек, т.е. – на 170 тыс. за условных 5 месяцев.

Посчитаем.

россияне говорят, что набирают в месяц 30 тыс. человек. Т.е., до конца года они должны набрать 150 тыс. в текущем режиме, чтобы компенсировать потери. А надо ещё 170 тыс. сверху.

Если действовать без резких движений, то им нужно увеличить набор, грубо говоря, вдвое, чтобы с учётом возвращающихся в строй раненых плавно выйти на искомое количество.

Крысиные бега с мешками денег за наёмниками показывают, что желающих недостаточно. При этом Набиуллина говорит, что с кадрами уже проблема. Изъятие на войну ещё 300+ тыс. человек до конца года – это и дополнительная финансовая нагрузка, и большой негатив для гражданских секторов. Плюс социальный момент – за этот период россия получит минимум 100 тыс. инвалидов.

300 тыс. человек можно набрать в столичных регионах – москве, Питере, московской области, а также слегка придавив другие большие города. Поэтому столицы, которые собирают ренту со всей страны, и начали задирать ценник, чтобы купить жизни менее удачливых сограждан…

У нас ситуация тяжелейшая. Но всё больше цифр, что ближайшие полгода станут для рф серьёзным испытанием, когда росвождям придётся умерить аппетиты и прикрутить тон ультиматумов. Они по традиции будут действовать нахрапом и блефовать, но реальность вот такая.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/544

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