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Поліція Італії провела масштабну спецоперацію проти мафії: що відомо

Поліція Італії провела масштабну спецоперацію проти мафії: що відомо

Італійська поліція в понеділок заарештувала 49 осіб, включаючи мера в ході операції проти мафії, яка базується в Калабрії ‘Ndrangheta. Про це пише «glavcom» з посиланням на італійське видання «ANSA».

«Зачистка відбулася в Мессіні, Вібо-Валентія, Салерно, Матера, Бріндізі, Таранто і двох північних містах Алессандрія і Павіа. Заарештовані звинувачуються в цілій низці злочинів мафії, включаючи незаконний оборот наркотиків, замах на вбивство, привласнення майна, незаконне володіння зброєю і підкуп голосів», – пише видання.

Зазначається, що мер калабрійського міста Розарно Джузеппе Іда був поміщений під домашній арешт. Поліція заявила, що він був обраний в 2016 році за підтримки місцевого клану Пізано. Радник мера міста Розарно, Доменіко Скріва, також був поміщений під домашній арешт.

«Чиновники обвинувачуються в підкупі голосів на користь мафії», – пише видання.

«Найбільший в історії» суд проти ’Ndrangheta, найбагатшої і найвпливовішої мафії Італії, розпочався минулого тижня в Vibo Valentia. Близько 350 місцевих мафіозі і їх ймовірних спільників зіткнулися з більш ніж 400 звинуваченнями в найбільшому процесі у справі про мафію з 1986-92 рр. на Сицилії.

Мафія Ndrangheta, яка контролює європейську торгівлю кокаїном, захопила у своїх сицилійських двоюрідних братів верхню ланку італійської мафії. Інша головна мафія – Каморра, в Кампанії, в околицях Неаполя.

Источник: sprotyv.info

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