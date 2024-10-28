Польща піймала диверсантів "вибухової групи" зі слідом з рф

У Польщі заарештували чотирьох осіб, причетних, за даними слідства, до діяльності "диверсійно-вибухової групи міжнародного характеру". Ще двох підозрюваних оголосили в міжнародний розшук.

Як повідомила національна прокуратура Польщі 25 жовтня, диверсійна група відправляла через кур'єрські компанії в країни Європейського Союзу та Великобританії посилки з вибуховими та небезпечними речовинами, які самозаймалися або детонували під час наземного та повітряного транспортування.

Деталі щодо осіб затриманих і їхнього громадянства в повідомленні польської прокуратури не наводяться. Але цього ж дня Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило, що фіксує "активізацію диверсійних дій", які ініціюють та координують спецслужби рф.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28107

Новости портала «Весь Харьков»