Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:46
Просмотров: 104

Польща піймала диверсантів "вибухової групи" зі слідом з рф

Польща піймала диверсантів вибухової групи зі слідом з рф

У Польщі заарештували чотирьох осіб, причетних, за даними слідства, до діяльності "диверсійно-вибухової групи міжнародного характеру". Ще двох підозрюваних оголосили в міжнародний розшук.

Як повідомила національна прокуратура Польщі 25 жовтня, диверсійна група відправляла через кур'єрські компанії в країни Європейського Союзу та Великобританії посилки з вибуховими та небезпечними речовинами, які самозаймалися або детонували під час наземного та повітряного транспортування.

Деталі щодо осіб затриманих і їхнього громадянства в повідомленні польської прокуратури не наводяться. Але цього ж дня Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило, що фіксує "активізацію диверсійних дій", які ініціюють та координують спецслужби рф.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28107

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Поети, письменниці, друкарі й бібліотекарі: як кремль знищує носіїв українського коду
Сегодня 08:57    13
ЗСУ доповнять новим родом військ — Кіберсилами
Сегодня 08:46    46
Жінка отримала від окупантів 10 тис. гривень за передачу інформації про ЗСУ
Сегодня 08:35    64
Вибори в Україні відбудуться наступного року - Микола Стефанчук
Сегодня 08:32    76
Щодо 28 жовтня 1944 року та звільнення України від нацистів
Сегодня 08:28    69
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 жовтня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:20    75
Оперативна інформація станом на 08.00 28.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:15    81
На Кураховском направлении была уничтожена уникальная российская БМПТ «Терминатор-2»
Сегодня 08:14    90
Фатальна їзда ― окупант вбився на мопеді, але поховають як “героя” війни
Сегодня 07:55    104
"Може становити загрозу життю": фірма продала поліції охорони неякісні бронежилети
Сегодня 07:37    112
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 