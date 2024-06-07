Правозахисники подали скаргу до МКС на Соловйова, Симонян, Медведєва, Кисельова та Мардана

(https://zn.ua/ukr/POLITICS/pravozakhisni-orhanizatsiji-podali-do-mks-skarhu-na-shistokh-rosijskikh-propahandistiv.html).

Згідно із заявою, усі вони брали участь у кампанії ненависті проти українського цивільного населення, заохочуючи та сприяючи воєнним злочинам росії та іншим звірствам.

Відповідальним за пропагандиську кампанію позивачі називають першого заступника керівника Адміністрації президента рф Алєксєя Громова.

Колаж: "Детектор Медіа"

Джерело: https://t.me/znua_live/151724

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