«Представь, они по нам в день по 100 раз «отливают» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф розповідає про втрати, відсутність сучасної техніки та можливу повну мобілізацію:

● окупант розповідає про двох загиблих і одного раненого в його роті внаслідок мінометного обстрілу;

● українські зс, зі слів окупанта, обстрілюють по сто разів щодня їхні позиції, вони ж — 20-25;

● «боеприпасы все старые 86-85 года»;

● «если в*ебет [путин], со своими воевать будет».

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»