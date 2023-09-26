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«Представь, они по нам в день по 100 раз «отливают» - перехоплення ГУР
Військовослужбовець рф розповідає про втрати, відсутність сучасної техніки та можливу повну мобілізацію:
● окупант розповідає про двох загиблих і одного раненого в його роті внаслідок мінометного обстрілу;
● українські зс, зі слів окупанта, обстрілюють по сто разів щодня їхні позиції, вони ж — 20-25;
● «боеприпасы все старые 86-85 года»;
● «если в*ебет [путин], со своими воевать будет».
▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua