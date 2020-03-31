Прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб через українсько-молдовський кордон (ВІДЕО)

46-річний житель Одеської області організував незаконне переправлення, в обхід пунктів пропуску, громадянина України до Придністров’я.

Учора, в ході реалізації оперативної інформації, прикордонники оперативно-розшукового відділу Білгород-Дністровського загону спільно з представниками відділу боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми ГУНПУ, під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, 46-річний житель Одеської області організував незаконне переправлення, в обхід пунктів пропуску, громадянина України до Придністров’я. Свої послуги чоловік оцінив у 15 тисяч гривень. Правопорушника затримано в с. Степанівка Роздільнянського району на гарячому – під час одержання ним першої частини грошової винагороди у 5 тисяч гривень.

В діях українця вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ч.3 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

На даний час слідство триває.

Источник: dpsu.gov.ua

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