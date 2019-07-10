Припинено діяльність організованої групи, до складу якої входили адвокати, приватний нотаріус, колишній суддя та інші особи

Слідчими центрального апарату ДБР за процесуального керівництва прокурорів Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України та оперативного супроводу Департаменту захисту економіки Національної поліції України, припинено діяльність організованої групи, до складу якої входили адвокати, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, колишній суддя Солом’янського районного суду міста Києва та інші особи.

В ході досудового розслідування слідством встановлено, що вказані особи діючи під керівництвом одного із адвокатів протягом 2016-2018 років шляхом підробки документів намагалися заволодіти у шахрайський спосіб майном померлих жителів міста Києва на загальну суму близько 5,6 млн грн.

На даний час досудове розслідування відносно шести учасників організованої групи завершено та на виконання вимог ст. 290 КПК України стороні захисту надано для ознайомлення матеріали досудового розслідування.

Досудове розслідування щодо ще двох учасників вказаної групи зупинено у зв’язку із оголошенням їх у розшук.

Довідково: за скоєння наведених злочинів фігурантам загрожує покарання до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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