Пропагандистка тетяна монтян наступні 10 років проведе під українськими санкціями

Ексадвокатка опинилася під санкціями, бо публічно закликала до насильницької зміни або захоплення державної влади, виправдовувала збройну агресію рф проти України.

Накладені обмеження забороняють передачу технологій, прав на інтелектуальну власність, а також позбавляють державних нагород України та інших форм відзначення, йдеться у введеному в дію президентом Зеленським рішенні РНБО.

Окрім того, санкції передбачають:

• блокування активів;

• повне припинення торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України;

• анулювання ліцензій, економічних та фінансових зобов'язань, заборону на участь у приватизації, оренду держмайна та набуття у власність земельних ділянок.

Зазначимо, 10 лютого 2023 року монтян отримала підозру від СБУ, а вже у березні її справу скерували до суду.

Джерело: https://t.me/spravdi/42004

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