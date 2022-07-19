Проректор митної академії рф «наклав на себе руки» в СІЗО

У росії проректор російської митної академії Залім Керефов, заарештований у справі про збут наркотиків, наклав на себе руки в СІЗО в підмосковному Ногінську.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інсайдерський Телеграм-канал Baza.

«Тіло Заліма Керефова знайшли вранці 16 липня у камері СІЗО №1 в Ногінську. Вночі чоловік перерізав собі вени лезом від одноразової бритви. Керефов залишив передсмертну записку, де шкодував про вчинене», - йдеться у повідомленні.

Адвокат проректора Олексій Циганов заявив російським змі, що кримінальну справу стосовно Керефова буде закрито з нереабілітуючих підстав. При цьому він висловив упевненість, що його підзахисний "не міг сам накласти на себе руки, оскільки у нього були плани на майбутнє, малі діти, він не така людина, щоб так вчинити".

російський слідчий комітет завів кримінальну справу про недбалість щодо співробітників слідчого ізолятора в Ногінську, повідомляє підмосковне управління відомства.

Керефова затримали 5 липня, під час обшуку у нього вилучили декілька кілограмів синтетичних наркотиків. За даними Слідчого комітету, проректор придбав 2 кг наркотиків, розфасував їх на дрібніші партії і потім почав продавати через даркнет.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого по росії прокотилася хвиля дивних смертей, «самовбивств» вищих чиновників і топменеджерів.

Джерело: ukrinform.ua

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