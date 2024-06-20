Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:07
Просмотров: 103

Провина за катастрофу рейсу МН17 лежить винятково на росії

Провина за катастрофу рейсу МН17 лежить винятково на росії

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

мзс рф заявило про припинення участі в розгляді скарги Австралії та Нідерландів у Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) у зв’язку із катастрофою лайнера «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 року.

▶️ У березні 2022 року Австралія та Нідерланди подали спільну заяву до ICAO з вимогою зобов’язати росію виплатити компенсації родичам загиблих.

▶️ Причетність до катастрофи рейсу МН17 громадян рф та штатного ЗРК «Бук» російських збройних сил доведена Окружним судом Нідерландів.

▶️ Контроль рф над окупованими територіями сходу України, звідки здійснено пуск ракети «Бука» у 2014 році – факт, доведений ЄСПЛ. Після 2022 року росія опосередковано сама визнала свою агресію на Донбасі в той час.

▶️ російська сторона від початку намагалася заперечити свою відповідальність за катастрофу авіалайнера, вигадуючи абсурдні та взаємосуперечливі версії, перешкоджаючи веденню об’єктивного слідства.

▶️ москва прагне будь-що уникнути відповідальності за воєнний злочин, тому просто розриває співпрацю з тими міжнародними інституціями, які висувають їй звинувачення.

Джерело: https://t.me/spravdi/39489

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який коригував ракетні удари по Одесі
Сегодня 10:31    93
9 років позбавлення волі – оголошено вирок виконувачу обов’язків генерального директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів»
Сегодня 10:19    96
У бюджет ЄС заклали 15 млрд євро для України на 2025 рік
Сегодня 09:55    85
Країни, які підписали Спільне комюніке Саміту миру
Сегодня 09:44    97
В Эстонии профессор получил тюремный срок за шпионаж в пользу россии
Сегодня 09:32    100
Британські лейбористи відсторонили кандидата, який поширював російську пропаганду
Сегодня 09:20    107
СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ понад 3,5 тис. комплектуючих до ППО, що були вилучені з підпільних складів на Київщині
Сегодня 09:09    135
российские школы составили список «экстремистов» и «неблагонадежных учеников» для отправки их в лагеря. Но есть нюанс
Сегодня 08:59    124
«В Україні без військово-облікового документа не надаватимуть деякі держпослуги». Це – ворожий вкид
Сегодня 08:48    124
Справи Майдану: ДБР встановило правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року
Сегодня 08:37    123
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 