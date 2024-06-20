Провина за катастрофу рейсу МН17 лежить винятково на росії

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

мзс рф заявило про припинення участі в розгляді скарги Австралії та Нідерландів у Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) у зв’язку із катастрофою лайнера «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 року.

▶️ У березні 2022 року Австралія та Нідерланди подали спільну заяву до ICAO з вимогою зобов’язати росію виплатити компенсації родичам загиблих.

▶️ Причетність до катастрофи рейсу МН17 громадян рф та штатного ЗРК «Бук» російських збройних сил доведена Окружним судом Нідерландів.

▶️ Контроль рф над окупованими територіями сходу України, звідки здійснено пуск ракети «Бука» у 2014 році – факт, доведений ЄСПЛ. Після 2022 року росія опосередковано сама визнала свою агресію на Донбасі в той час.

▶️ російська сторона від початку намагалася заперечити свою відповідальність за катастрофу авіалайнера, вигадуючи абсурдні та взаємосуперечливі версії, перешкоджаючи веденню об’єктивного слідства.

▶️ москва прагне будь-що уникнути відповідальності за воєнний злочин, тому просто розриває співпрацю з тими міжнародними інституціями, які висувають їй звинувачення.

Джерело: https://t.me/spravdi/39489

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