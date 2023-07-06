Публічна «любов» путіна до дітей – патологічна

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Телевізійний поцілунок з дербентською дівчинкою Раїсат став 29-м від початку президентства путіна. Аналогічну публічну прихильність до дітей демонстрував, до речі, й Гітлер.

Український інститут майбутнього у своєму дослідженні «путінський нацизм: погляд крізь психоаналітичну призму» пише, що «в його основі лежить перверсія» (патологічне порушення інстинктивних потреб людини, що супроводжується неприродними формами його задоволення):

- Наприклад, перверт-педофіл знає про те, що завдає шкоди дитині (на протилежну думку натрапити майже неможливо), але відмовляється від цього знання, вводячи додаткову умову – «це розпусна дитина зробила мене інструментом своєї насолоди».

Почуття провини та емпатія у таких людей відсутні, інші люди – для них не суб’єкти, отже, жодної цінності в їхніх тілах чи життях переверти не бачать.

Що, власне, доводить і таку патологічну ненависть путіна до українських дітей і не менш патологічну «любов» до російських.

Джерело: https://t.me/spravdi/31173

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