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путин, хуситы и повод для войны

путин, хуситы и повод для войны

В декабре путин хотел поставить хуситам крылатые ракеты, для этого делегация движения "Ансар Аллах" приезжала в москву, но наследный принц Саудовской Аравии ибн Салман отговорил путина от поставок, - Middle East Eye со ссылкой на американскую разведку.

Эксперт IISS Фабиан Хинц считает, что речь шла о противокорабельных ракетах Х-31А "воздух-земля", переоборудованных под запуск с земли.

(https://www.middleeasteye.net/news/us-officials-concerned-israeli-offensive-hezbollah-could-drag-russia)

Вы наверняка уже видели эту новость, но здесь самое главное в том, что это происходило ещё в декабре.

То есть ещё до того, как Украина получила ATACMS в товарном количестве (на тот момент ей поставили всего штук 20), до того как США дали разрешение использовать HIMARS и GLMRS по территории рф, и т.д.

Это говорит о том, что путину вовсе не нужен какой-то повод, чтобы экспортировать войну. Разрешение бить западным оружием по территории рф - не более, чем медийная привязка.

В реальности же единственная причина, по которой он до сих пор не поставил ПКР Х-31А тем же хуситам - это риск осложнить отношения с монархиями Персидского залива.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15394

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