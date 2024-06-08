путин – яркий представитель иезуитской школы логики, то есть логики, в которой основания и следствия постоянно подменяются, смешиваются и даже вообще меняются местами, что делает его выводы парадоксальными и непредсказуемыми, по крайне мере, для тех, кто привык придерживаться правил традиционной логики.

Одним из самых ярких примеров путинского парадоксального мышления является часто повторяемый им на разные лады тезис о том, что если бы Украине не помогали оружием (США и другие страны Запада), то война бы закончилась за пару месяцев, тысячи людей были бы живы, города спасены и наступил бы полный мир.

Самое интересное состоит в том, что, когда такое слышишь, не сразу и сообразишь, что ответить. Большинство нормальных людей и не отвечают, а пожимают плечами и торопливо проходят дальше, на всякий случай проверяя карманы – от таких “логиков” всего можно ожидать.

А зря, ответить можно, причем в той же самой иезуитской логике.

Если бы россия не снабжала оружием сирийский режим Асада, закрыла бы свою базу в Сирии, то гражданская война в Сирии давно была бы закончена, тысячи жизней были бы спасены, а города не пришлось бы восстанавливать за счет российского же бюджета с помощью зубила и какого-то Хуснулина.

Если бы россия не снабжала деньгами, оружием и разведданными Хамас, Хезболлу и других “освободителей” с Ближнего Востока, то вполне возможно, что теракта 7 октября не случилось бы и войны в Газе удалось бы избежать.

Если бы в 2014 году на Донбассе не появились российские добровольцы с оружием, то война там прекратилась бы за пару недель, как это случилось в Днепре, Херсоне или Николаеве, и Украина легко и непринужденно “закрыла” бы вопрос, тысячи жизней было бы спасены, Бахмут был бы процветающим городом, дарящим всем прекрасное игристое вино. Просто не надо было мешать Киеву доделать свое дело…

Не стоило ему открывать ящик иезуитской Пандоры, потому что оттуда такое может прилететь в ответ, что мало не покажется...

Джерело: facebook.com

Автор: Владимир Пастухов

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