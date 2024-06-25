Путин напрямую пригрозил исламистскими терактами Америке

О как, мразь и террорист Путин, оказывается, напрямую пригрозил исламистскими терактами Америке, пообещав поставлять оружие джихадистам в ответ на разрешение США Киеву бить по военным целям в РФ американским оружием.

Ну что же, подонок уже, судя по всему, этим занимается: сейчас идет расследование и уже собраны доказательства, что Кремль готовит исламистов в Венесуэле и Никарагуа, чтобы заслать их в США через мексиканскую границу для совершения теракта.

Нужно ли уточнять, что теракт, совершенный перешедшим границу исламистом, вознесет рейтинги Трампа до небес: он на каждом ралли говорит о том, что через границу проникают террористы, а также засылаемые его хорошим другом Си молодые здоровенные китайцы.

Что за китайцы, никто не знает, а вот в том, что мразь Путин, ненавидящий Америку и поддерживаемый в этом большинством своего скотского поганого гнусного населения, готовит исламистов для терактов в США, охотно верится.

В то время как США предупреждали фсбшных выродков о готовящемся теракте в Крокусе.

Это все, что нужно знать про разницу между Россией и США.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5180

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