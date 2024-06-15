путин по сути выкатил Украине новый ультиматум

путин закончил своё выступление длительностью в один час, в котором накануне украинского Саммита мира сформулировал свои условия для переговоров и мирного договора, по сути выкатив Украине новый ультиматум.

Итак, он потребовал:

● Украина должна безоговорочно вывести свои войска из четырёх областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, официально зафиксировав их статус как субъектов рф.

● Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО.

● С россии должны быть сняты все санкции.

● Если Украина откажется, то следующие "условия для переговоров" будут уже другими.

Параллельно он намекнул на то, что США должны свернуть присутствие своих войск в Европе, обсудив "гарантии коллективной безопасности в Евразии", пригрозив при этом Западу ядерным оружием, "если Европа хочет сохраниться как один из центров мира".

Что могу сказать.

По факту путин предлагает Украине подарить ему Запорожье и Херсон (не говоря о том, чтобы забыть о НАТО, забыть обо всех российских военных преступлениях и т.д.). Если Украина откажется, то он угрожает взять их силой, но тогда попросит подарить ему новые города и области. И так по кругу.

Естественно, Украина на это не пойдёт.

Значит, как и ранее, всё решится на поле боя. В этом плане ничего не изменилось.

Дальше.

Чтобы брать Запорожье, Херсон, Донецкую область и остатки Луганской, а также наступать в Харьковской, путину понадобится много людей. Очень много людей.

Значит, в россии будет новая волна мобилизации, куда более масштабная, чем ранее.

К этому нужно быть готовым и Украине, и Западу. Особенно Западу.

Безусловно, весной 2024-го Запад открыл многие ранее не доступные опции, такие как ATACMS и удары по российской территории, а скоро должны быть F-16. Но этого всё ещё недостаточно, чтобы Украина могла остановить российское наступление сегодня.

А уже нужно готовиться к тому, чтобы останавливать российские наступления завтра, где бы они ни были - Запорожье, Херсон, Харьков, а к этому ещё могут добавиться, например, Сумы.

Запад должен уже сейчас готовиться к отправке войск в Украину. Пусть для небоевых миссий, но чем раньше Запад сделает этот шаг, тем проще будет в дальнейшем.

И последнее.

путин верит, что может победить Украину на поле боя. Более того, сейчас он находится на пике этой веры.

Задача Украины и Запада - обломать веру путина в то, что он может победить.

Именно это главная цель, а не эфемерные территории или "границы-1991".

Украина победит ровно тогда, когда путин и российское военное руководство потеряют веру. Именно над этим нужно сейчас работать всему свободному миру, удвоив свои усилия.

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В момент выступления путина в Киеве звучали взрывы. Западные журналисты пишут, что это самые конкретные условия, которые бункерный выдвигал во время войны.

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Тим часов в Україні та НАТО прокоментували «пропозицію» путіна:

● Радник ОП Подоляк: путін не має реальних мирних пропозицій і бажання припинити війну. Навпавки, він хоче виправлення «неуспіху росії» за рахунок України.

● МЗС України: У планах росії — не мир, а продовження війни, окупація та знищення України, а згодом — агресія в Європі. Усі озвучені путіним ультиматуми спрямовані на обман та розкол міжнародного суспільства

● Генсек НАТО Йєнс Столтебнберг: Не вважаю пропозицію путіна по Україні мирною. Країни НАТО продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15274

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