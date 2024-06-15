путін, мирні умови і страх. Чому Захід активізувався, а путін говорить про мир? 

Вчора путін озвучив, що готовий завершити війну, якщо Україна відмовиться від НАТО, а також виведе свої війська з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Крім того, з росії мають зняти усі санкції. Це, з точки зору путіна - його стартова позиція для перемовин.

Та ми маємо памʼятати: коли путін починає говорити про те, що хоче миру і починає вивалювати неадекватні умови - воно боїться.

росія зараз (як і всю війну) намагається продати росіянам віру у непереможність їх країни (виходить з несталим успіхом), українцям - зневіру (іноді успішно, на жаль), Європі і США доречність “швиденько вирішити питання”, “глобальному Півдню” - могутність і вигідність співпраці. Головним інструментом путіна є бравада і блеф.

Чому заяву він зробив саме сьогодні? З одного боку, це атака на саміт миру у Швейцарії, з іншого - спроба проштовхнути стару-добру формулу дій гопника, яка є базою російської політичної культури: якщо я бикую, а ти боїшся - я вже переміг. Тому ці умови путіна серйозно ніхто обговорювати не буде.

За останні пару місяців Україна отримала більше гарантованої короткострокової і середньострокової підтримки, ніж за весь попередній рік. Вперше з початку війни з мертвої точки зрушили питання конфіскації російських активів на користь України (в тій чи іншій формі), питання розміщення в Україні інструкторів (і в перспективі іноземних військ), надання додаткового ППО. Позавчора США ввели проти російського фінансового сектора і інших галузей дуже болючі санкції, які можуть прискорити відхід з її ринків більш-менш цивілізованих компаній.

Паралельно стався, насправді, головний зсув - Україна тепер може бити по росії західною зброєю. В результаті чого з Харківським наступом сталася якась біла. Героїзм і ефективність ЗСУ - надважлива, але удари по росії зіграли точно не меншу роль в останні тижні. А ППО в Криму, яке раніше Україна атакувала спорадично, нищиться системно і практично щодня.

Тобто, звісно, у росіян зберігається весь набір їх переваг - чисельність, кілька союзників з пулу диктатур, підтримка Китаю і відмороженість. Але є багато ознак, що тренд на зростання переваги рф вже завершився і почався інший етап циклу.

До того ж погрози “Зараз я візьму Харків і знову оточу Київ” достатньо сильно подіяли на уряди в Європі і США, щоб змусити їх активізуватися, навіть на фоні протидії проросійських сил в їх країнах. І вони, треба віддати належне, діють. Як і наш уряд най як може, але по багатьом питанням теж зсунувся з мертвої точки.

Крім, власне, загроз росії Україні і Європи зіграв ще один фактор - Китай. Який не відмовляється від ідей ескалації в Південно - Східній Азії, намагається політично тиснути на Європу і США, не відмовляється від постачань в рф товарів подвійного призначення, що змушує європейські уряди діяти.

Протидія китайському впливу і росії як його поточному інструменту - це вже база для США і вже домінуюча парадигма для практично всіх великих країн Європи - Британії, Італії, Франції. Німеччина коливається, але це не надовго. Тож фактор протидії росії як елементу протидії Китаю посилив своє значення. Особливо на фоні нових етапів торгової війни з останнім.

Ні, це все не означає, що далі тренд буде виключно позитивним для нас. Нам і партнерам ще треба дофіга зробити, щоб ситуація для України радикально покращилася. Але сьогоднішні декларації путіна говорять, що він бачить всі ті новини і розуміє їх наслідки для себе. Най боїться.

Джерело: https://t.me/yb_ua/5573

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