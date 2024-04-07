путін наказав військам зтерти з лиця землі українські міста – ЗМІ

російський режим продовжує жорстоку агресію проти України, використовуючи авіаційні бомбардування для руйнування міст та примусу мирного населення до залишення своїх будинків. Бойова авіація рф щодня завдає ударів по Харкову, особливо по центру міста та атакує житлові райони. Аналогічні удари завдаються і за іншими населеними пунктами.

Видання “Actualni Zpravy” пише, що президент росії путін віддав наказ своїм військам перетворити українські міста в неживий простір.

Представники НАТО обговорюють плани російського керівництва, яке включає масоване застосування високоточних авіаційних бомб проти українських міст. Цей підступний план поділено на три етапи. Він включає створення паніки серед населення, щоб змусити його втекти з міста. Потім планується руйнація житлової та промислової інфраструктури. Також план включає атаку окупаційними військами на вже зруйновані і занедбані міста.

За даними, за березень 2024 року ВПС росії застосували рекордну кількість авіаційних бомб – понад 2300, порушуючи всі міжнародні норми та правила, що захищають громадянське населення під час військових дій. Кількість жертв серед мирного населення зростає, а руйнування авіаційними ударами роблять міста непридатними для життя.

Наголошується, що російська стратегія передбачає не лише руйнування міст, а й атаки на енергетичну інфраструктуру, що створює додаткові проблеми для мирного населення. путін явно прагне створення гуманітарної катастрофи в Україні, переслідуючи свої агресивні цілі та ігноруючи всі міжнародні норми.

Європа стоїть перед загрозою масової міграції та найбільшої гуманітарної катастрофи, якщо міжнародне співтовариство не вживе енергійних заходів проти російської агресії. Україна потребує підтримки та солідарності міжнародної спільноти, щоб зупинити цю катастрофу та запобігти подальшим військовим злочинам російського режиму.

------

Так то оно так

Только не путин запускает ракеты

Это дело рук обычны россиян

Во всем виноват не гитлер. Не доказано шо гитлер лично убил хоть одного еврея

Сжигали и расстреливали обычные немцы

Джерело: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»